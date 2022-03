Kolejny pociąg humanitarny przyjechał do Wrocławia, przywiózł blisko 600 ukraińskich matek z dziećmi i zwierzęta AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA

Pociąg z uciekinierami z Ukrainy dotarł do Wrocławia. Przewiózł blisko 600 osób z Ukrainy. 70 wysiadło w Opolu. Pozostali we Wrocławiu, teraz pojada do innych dolnośląskich miast, ale nie tylko. Spora grupa udała się w dalszą podróż na zachód Europy. Głównie do Niemiec, ale też do Czech, Hiszpanii czy nawet Portugalii.

O kolejnym pociągu humanitarnym Kolei Dolnośląskich, który pojechał do Przemyśla po uchodźców z Ukrainy informowaliśmy rano.

Pociąg po uciekających przed wojną ludzi i ich zwierzęta wyjechał z Dolnego Śląska na granicę polsko-ukraińską dziś w nocy. To dziewięcioczłonowy skład hybrydowy, który zabrał 600 osób.