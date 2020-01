Kolejny milioner Lotto na Dolnym Śląsku. Zobacz, gdzie padła wygrana

Pierwszą w tym roku „szóstkę” trafiła osoba, która zagrała w punkcie LOTTO przy ulicy Głogowskiej 55 w Radwanicach (woj. dolnośląskie). To 187 główna wygrana w Lotto Plus. Warto dołożyć złotówkę do zakładu Lotto, by zwiększyć szansę na wygranie 1 000 000 zł!

To nie koniec emocji! W dzisiejszym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie nawet 290 000 000 zł. Za to w sobotnim losowaniu Lotto w związku z kumulacją nasi gracze mogą wygrać 23 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbędą się w sobotę o godzinie 21:40.