Do pierwszego wykolejenia doszło ok. godz. 18.30 na pętli Klecina. Przez niemal godzinę tramwaje linii 7 i 17 skrócono do pętli Krzyki, a na trasie Krzyki – Klecina kursowały autobusy zastępcze. Utrudnienia zakończyły się ok. godz. 19.25.

Tymczasem ok. godz. 19 wykoleił się tramwaj na pętli Oporów. Tramwaje linii 4, 5, 20 skrócono do pętli Grabiszyńska (Cmentarz).