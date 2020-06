Kolejne szlaki w Karkonoszach otwarte. Sprawdź!

Z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy pozostaje zamknięta Droga Przyjaźni - szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj na odcinkach:

• od Mokrej Przełęczy w rejonie Szrenicy do szlaku żółtego w rejonie Śnieżnych Kotłów,

• od Przełęczy pod Śmielcem do szlaku czarnego Petrówki,

• od Drogi Jubileuszowej na Przełęcz Okraj za wyjątkiem odcinka od Sowiej Przełęczy do Skalnego Stołu.

Pozostałe odcinki Drogi Przyjaźni Polsko-Czeskiej są dostępne dla turystyki.

Z powodu ograniczeń COVID-19 zamknięta pozostaje Droga Jubileuszowa na Śnieżkę (szlak niebieski);

Szlaki będą sukcesywnie otwierane kiedy ustąpią przyczyny ich zamknięcia.