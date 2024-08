Kolejne szczątki niemieckich żołnierzy znalezione we Wrocławiu. Jak się okazuje, należeli do policji i wojska Jakub Mielcarz, Konrad Bałajewicz

W malowniczej wsi Wigańcice na Dolnym Śląsku, grupa archeologów dokonała niezwykłego odkrycia. Na podstawie listu od dawnego mieszkańca, naukowcy natrafili na szczątki 13 niemieckich żołnierzy, którzy polegli podczas II wojny światowej. Wśród znalezionych przedmiotów były elementy wyposażenia wojskowego oraz osobistego, co pozwoliło ustalić, że zmarli byli policjantami zaciągniętymi do wojska. Odkrycie to rzuca nowe światło na historię regionu oraz losy osób zaciągniętych do służby w czasach konfliktu.