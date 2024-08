Kolejne strefy płatnego parkowania we Wrocławiu. Gdzie tym razem zapłacimy za miejsce postojowe?

Zmiany na pl. Jana Pawła II

Plac Jana Pawła II wkrótce zyska nowe płatne miejsca parkingowe. ZDiUM zapowiedziało, że parking zostanie wyznaczony przy skrzyżowaniu z ul. Wszystkich Świętych, w pobliżu przejścia podziemnego. Planowane zmiany mają na celu poprawę dostępności parkingowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu w tym rejonie. Jak informuje Zarząd, nowe oznakowanie ma zapobiec parkowaniu w dwóch rzędach, co obecnie utrudnia wyjazd z parkingu.

Nowości przy ul. Księcia Witolda

Korekta miejsc parkingowych przy ul. Nowej

Na ulicy Nowej również dojdzie do zmian w organizacji parkowania. Mieszkańcy tej ulicy apelowali o korektę sposobu parkowania z równoległego na prostopadły, co pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych miejsc. ZDiUM odpowiedziało na te prośby, informując, że dzięki tej zmianie liczba miejsc parkingowych wzrośnie do 17.