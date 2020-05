Kolejne sokoły wędrowne trafiły na Dolny Śląsk. Zobacz zdjęcia

- Ptaki pochodzą z polskich hodowli. Wpuszczanie na wolność nowych

ptaków ma na celu wzmocnienie genów dolnośląskich sokołów - mówi

Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

Młodym sokołom przed umieszczeniem w gniazdach pobrano krew do analiz DNA.

Wszystkie zostały zaobrączkowane. To rodzaj "dowodu osobistego" tych

ptaków. Obrączki ułatwiają dalsze śledzenie ich losów i obserwacje

przy użyciu lornetek. Ptaki zostały umieszczone w gniazdach za pomocą

podnośnika przez przyrodników ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich

Zwierząt "Sokół". Drapieżniki spędzą w nowym domu zawieszonym w

koronach drzew około 10 dni. Służy to przyzwyczajeniu ich do tego

miejsca. Gniazda zostaną otwarte, gdy ptaki będą gotowe do pierwszego

lotu. Potem jeszcze przez co najmniej miesiąc będą dokarmiane. Po

zakończeniu akcji nowym lokatorom podano pierwszy posiłek do gniazda.

Serwowano drób. Wiek wypuszczanych ptaków to około pięć tygodni.

Gdy osiągną dojrzałość, podczas polowania mogą rozwinąć

prędkość nawet do 400 km na godzinę.