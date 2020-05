Kolejne podwyżki czynszów we Wrocławiu. Będziemy płacić więcej niż warszawiacy!

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki opłat za mieszkania komunalne. Stawka bazowa wzrośnie z 7,60 zł do 8,40 zł za mkw. To nie koniec, kolejna podwyżka czeka wrocławian od 1 stycznia 2021 r., wówczas stawka bazowa wyniesie 8,90 zł za mkw. Podwyżki dotkną blisko 35 tysięcy najemców mieszkań komunalnych, którzy za pół roku będą płacili czynsze wyższe o około 17 proc. niż teraz.

Urzędnicy przekonywali nas, że stawki czynszów we Wrocławiu i tak należą do najniższych w porównaniu do innych dużych miast w Polsce. Sprawdziliśmy jak opłaty wyglądają w innych miastach w kraju i okazuje się, że nie tylko już teraz jesteśmy w krajowej czołówce, to po wejściu w życie nowych stawek, prześcigniemy nawet Warszawę. Stawka podstawowa czynszów (bazowa) w mieszkaniach komunalnych w stolicy wynosi obecnie 8,13 zł za 1 mkw. Stawki te zaczęły obowiązywać z końcem grudnia zeszłego roku i jak nas zapewniono, warszawski magistrat nie planuje żadnych zmian w najbliższym czasie.