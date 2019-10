Kolejne pary zagrają o duże pieniądze ["Postaw na milion", odc 3]

[patronat NaM]

W najbliższym odcinku teleturnieju "Postaw na milion" o główną wygraną zagrają przyjaciele z Wrocławia oraz para narzeczonych z Podkarpacia. Już w sobotę przekonamy się czy uda im się wygrać milion złotych.

Piotr Sulinowski i Agnieszka Ryniak

Piotr i Agnieszka kontynuują tradycje rodzinne w małej stolarni położonej w najpiękniejszym miejscu w Bieszczadach. Wcześniej pracowali w korporacjach, od 3 lat mają małą, własną firmę - są stolarzami. Robią meble, głównie stoliki. Starają się z kawałka drewna wydobyć to co najlepsze, tchnąć w niego nowe życie. Ich pomysły wsparte doświadczeniem taty Agi pozwalają na tworzenie ciekawych i niepowtarzalnych egzemplarzy. W wolnych chwilach lubią podróżować motocyklami po Polsce. Oboje mieszkają we wsi Kielanówka

Marian Jaśków i Stanisław Januszkiewicz

Marian i Stanisław poznali się już na studiach, na laboratorium fizycznym. Zostali współlokatorami i tak ich przyjaźń trwa do dzisiaj. W czasach studenckich dużo wspólnie jeździli po Polsce. Marian do dzisiaj lubi podróże, głównie z rodziną. Był. np. w Japonii, USA, Gruzji, Alpach czy Tajlandii. Śpiewa w chórze:” Kuźniczanie” i „ Cantiamo Tutto”, gra w brydża sportowego. Marian dużo czyta, szczególnie książki historyczne o tematyce AK – była tam duża część jego rodziny. Śmieją się, że być może pobiją rekord jako najstarsi uczestnicy teleturnieju. Obaj mieszkają we Wrocławiu.

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Najnowszą edycję można oglądać na antenie TVP 1. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.