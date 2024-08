Kolejne odświeżenie we wrocławskim MPK. Wysłużone 20-letnie tramwaje przejdą niezbędną renowację

- Zdaniem producenta z Pilzna, żywotność tych pojazdów to 30-35 lat, więc zbliżamy się już do połowy tego okresu. Dwukierunkowych Skód 19T we flocie wrocławskich tramwajów jest 31 sztuk. Do remontu jednak pojedzie najpierw sześć z nich, które najbardziej potrzebują modernizacji. Następne 25 w dalszej perspektywie, ale przetarg, z którego właśnie otworzyliśmy oferty, daje nam możliwość rozszerzenia współpracy z wykonawcą o wyremontowanie wszystkich pojazdów – tłumaczy Barbara Balicka z biura prasowego MPK Wrocław.