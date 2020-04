Epidemia ospy we Wrocławiu 57 lat temu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Do czasu koronawirusa to była największa epidemia, jaka nawiedziła Wrocław. W 1963 r. zaatakowała nas ospa prawdziwa, czyli tzw. czarna ospa. Zachorowało 99 wrocławian, 7 z nich zmarło. Wprowadzono obostrzenia: Wrocław został na 47 dni odcięty od świata, do miasta nie mogły wjeżd...