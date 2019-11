Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Inspekcja farmaceutyczna poinformowała o konieczności wycofaniu z obrotu dwóch leków. Przeczytaj szczegóły

Jeden z nich stosowany jest w leczeniu zaburzeń związanych z ruchem i zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego, a drugi używany jest m.in. przez osoby chore na schizofrenię i cierpiące na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.



Trwa wycofywanie dwóch leków z aptek. Informacja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dotyczy leku Debridat (Trimebutinum) 7,87 mg/g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej (podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe MA EEIG z siedzibą w Brukseli). Lek jest stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń czynności organizmu związanych z ruchem, dolegliwościami jelitowymi i zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego. Preparat ma zastosowanie także w leczeniu bólu przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych.



Z obrotu wycofywane są leki z poniższymi numerami serii:

3863 (data ważności: 31.01.2022)

3874 (data ważności: 30.04.2022)

3875 (data ważności: 30.04.2022)

3876 (data ważności: 30.04.2022)

3827 (data ważności: 30.06.2021)

3828 (data ważności: 30.06.2021)

3829 (data ważności: 31.07.2021)

3844 (data ważności: 30.09.2021).



Decyzję o wycofaniu z obrotu leku podjął producent, ponieważ stwierdził, że jest ryzyko, iż w wymienionych partiach może znajdować się ciało obce. Jak informuje inspektor farmaceutyczny decyzja jest podyktowana względami ostrożnościowymi.



Drugi z leków, który musi zostać wycofany z obrotu to Apra-swift, 30 mg Medykament jest lekiem przeciwpsychotycznym, stosowanym m.in. w leczeniu schizofrenii u ludzi w wieku powyżej 15 lat, leczeniu epizodów maniakalnych od umiarkowanego do ciężkiego. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.



Podlegająca wycofaniu partia leku to Apra-swift, (Aripiprazolum), 30 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 28 sztuk, nr serii: PK181057, termin ważności: 04 2021, podmiot odpowiedzialny Adamed Pharma S.A.

Producent leku stwierdził niezgodność danych na ściance opakowania zewnętrznego. Wydrukowano tam informację, że dawka to 15 mg podczas gdy wartością prawdziwą jest 30 mg.

