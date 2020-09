Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego na Partynicach okazała się sukcesem! "Było super!!!"

W trakcie trwania kiermaszu każdy znalazł tutaj coś wymarzonego, ulubionego, podpatrzonego u sąsiadów czy znajomych, czym będzie mógł wzbogacić, upiększyć swój mały, domowy zielony zakątek.

„Byłam wczoraj. Jak zwykle zawrót głowy”.

„Byłam dzisiaj. Piękne roślinki”.

„Byłam zakupiłam i posadziłam”.

„Wyjątkowe okazy, polecam”.

„Superowo”.

„Oczywiście, że byłam i zakupiłam”.

„Duży wybór w jednym miejscu”.

„Dziś, tak jak i w zeszłym roku na wiosnę, zakupy zrobione”.

„Bardzo udany kiermasz sporo roślin kwitnących jesienią. Proponuję dwa razy w roku wiosną i jesienią”.

„Zakupy wczoraj zrobiłam. Bogaty wybór. Warto przyjść”.

„Byłam, widziałam, kupiłam sporo lilii i tulipanów. Kolekcja urosła”.

„Było super!!! Siata ciężka”.

Takie recenzje na portalu społecznościowym Kiermaszu Ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach” wystawiały osoby, które w miniony weekend przyjechały na Partynice. Zachwycające kolekcje traw, bylin, cebul kwiatowych, krzewów, iglaków… Sukulenty, kaktusy, rośliny owadożerne, krzewy i drzewka owocowe… Wszystko to w niepoliczalnych ilościach trafiło do tytułowych siat i teraz zdobi ogródki, działki i mieszkania wrocławian. A miody, orzechy, czosnek, odrobina łakoci i regionalnych specjałów to smakowite dopełnienie w tym ogrodowym szaleństwie.

Następny Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Partynicach odbędzie się w kwietniu 2021 roku.