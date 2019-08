Kolejkowo we Wrocław Fashion Outlet. Zobacz!

Z myślą o smart-shopperach Wrocław Fashion Outlet przygotował kolejną edycję akcji „Hello 100 pln”. Tym razem jest dedykowana użytkownikom programu lojalnościowego Wrocław Fashion Club. Dzięki specjalnej karcie lub aplikacji w sklepach objętych programem można zaoszczędzić środki o wartości 5% dokonanych transakcji. Te kumulują się do wykorzystania podczas kolejnych zakupów jako ekstra rabat nawet do 25%. Członkowie Wrocław Fashion Club 31 sierpnia będą mogli otrzymać dodatkowe 100 złotych za zakupy. Jak to zrobić? Wystarczy w ramach programu zrobić zakupy za minimum 500 złotych i zarejestrować transakcje na swoim klubowym koncie - a potem zgłosić się do punktu informacyjnego. W tej edycji na dodatkowy bon może liczyć 150 pasjonatów kupowania bez przepłacania.



Odkryj Kolejkowo

– Z myślą o małych i dużych miłośnikach świata w miniaturze wspólnie z wrocławskim Kolejkowem zapraszamy w ostatnią sobotę sierpnia na wyjątkowe wydarzenie – mówi Katarzyna Warzecha, marketing manager Wrocław Fashion Outlet. Odwiedzając wrocławski outlet będziemy mogli wziąć udział w rodzinnych warsztatach modelarskich, przyjrzeć się tajnikom pracy ekspertów na co dzień tworzących wyjątkowy świat w miniaturze, a także podziwiać makietę stworzoną przez artystów z Kolejkowa. – To spotkanie to także nasz prezent dla naszych najmłodszych gości, który ma osłodzić im powrót do przedszkola i szkoły, a tym nieco starszym przypomnieć wyjątkową przygodę modelarską z czasów dzieciństwa – dodaje Katarzyna Warzecha. Warsztaty z Kolejkowem są bezpłatne i czekają na gości Wrocław Fashion Outlet w sobotę 31 sierpnia od godz. 10:00 do godz. 18:00.

Klasycznie i niebanalnie na start

Początek roku szkolnego czy sezonu jesiennego w biurze to często wybór stylizacji utrzymanych w stonowanej kolorystyce. Często w tym przypadku decydujemy się na ponadczasowy i klasyczny czarno-biały duet. – To zestaw barw, w którym nigdy nie popełnimy wizerunkowej gafy – zauważa Barbara Murza, stylistka Wrocław Fashion Outlet. – Jeśli chcemy podążać za najnowszymi trendami, to warto wybrać chociażby eleganckie spodnie typu palazzo z szerokimi nogawkami na całej długości. Towarzyszący im szeroki stan świetnie wyeksponuje talię, zaś np. nogawki ozdobione białymi lampasami sprawią, że stylizacja nabierze wyjątkowego charakteru. Ciekawym rozwiązaniem mogą być także stylizacje w duchu retro. Zakropkowane sukienki, bluzki czy marynarki przypadną do gustu młodym damom, które lubią niebanalne połączenia. Sprawdzą się także w stylizacjach typowo biurowych.

W przypadku mody męskiej warto postawić na koszule z ciekawymi printami. Dodają one tradycyjnej męskiej garderobie nieco energii. Panom, którzy szukają urozmaicenia, warto zaproponować połączenie takiej koszulki z klasycznymi spodniami w minimalistycznym klimacie, z casulaową marynarką w subtelnym kolorze lub cienkim, bawełnianym sweterkiem. – Całość uzupełnią eleganckie buty oraz oryginalne dodatki jak poszetki do kieszonki marynarki – dodaje stylistka. – Początek roku szkolnego przywołuje u nas jednoznaczne skojarzenie z białą bluzką. Ta połączona z jedną widowiskową falbaną wprowadzi do eleganckiego looku odrobinę fantazji i zminimalizuje zbyt formalny wizerunek. Oficjalną stylizację można uzupełnić o klasyczne spodnie jeansowe w ciemnym kolorze i prostym kroju lub bardziej nowoczesne, o kroju retro, z rozszerzanymi nogawkami i wysoko zaznaczoną talią.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i powrotu do biura wiele marek przygotowało specjalne oferty. Będziemy mogli skorzystać z nim odwiedzając m.in. salony Pepe Jeans, Levi’s czy United Colors of Benetton. Wiele stylowych inspiracji, informacje o obowiązujących rabatach czy regulaminy akcji „Hello 100 pln” i programu Wrocław Fashion Club można znaleźć na www.wroclawfashionoutlet.com