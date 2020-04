Koleje Dolnośląskie przywracają połączenia. Zobacz dokładnie jakie (SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY)

Przywrócone zostaną dodatkowe połączenia na trasach między Lubaniem Śląskim i Wrocławiem, Legnicą i Żarami, Wrocławiem i Bielawą, Wrocławiem i Trzebnicą, Wrocławiem i Kudową Zdrój, Legnicą i Kamieńcem Ząbkowickim, Wrocławiem i Kłodzkiem, Wrocławiem i Wałbrzychem oraz Wrocławiem i Legnicą.

Nastąpi również zmiana częstotliwości kursowania pociągu z Żar (odjazd 11:11) do Legnicy (12:29), który będzie teraz kursował codziennie, oraz pociągu z Kłodzka (odjazd 17:08) do Wrocławia Głównego (przyjazd 18:35), który będzie kursował od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

Zmiany obejmą też okresowe skrócenie relacji z Legnicy do Kłodzka o 6:21 oraz w stronę powrotną z Kłodzka o 12:55, która w soboty, niedziele i święta kursować będzie do Kamieńca Ząbkowickiego.

Przywrócone do pełnej relacji zostanie natomiast połączenie z Głogowa (odjazd 8:37) do Wrocławia (przyjazd 10:39), które czasowo było skrócone do Legnicy (przyjazd 9:35).