Koleje Dolnośląskie. Nie wróciły połączenia, brakuje składów

Trudno jednak, aby wzrastała liczba podróżnych w pociągach, których nie ma. Kolej przyznaje, że chociaż stara się realizować misję eliminowania wykluczenia transportowego, zwraca uwagę na finanse.

Pamiętajmy, że COVID-19 wywrócił branżę transportową do góry nogami. W związku z tym naszym zadaniem w czasie tego kryzysu jest zapewnienie maksymalnej możliwej liczby kursów w połączeniu z dbaniem o kondycję spółki. Chcemy wrócić do pełnej siatki i do niej wrócimy. Nie możemy jednak tego robić na „wariackich papierach”, bo przyniosłoby to w długim okresie więcej szkody niż pożytku – mówi Bartłomiej Rodak