Koleje Dolnośląskie kupią pociągi hybrydowe. Będą jeździły na trasie Świdnica - Wrocław

- Cieszę się, że możemy dziś ogłosić tak wyczekiwany plan zakupu nowego taboru dla Kolei Dolnośląskich. Szacunkowa wartość zakupu 11 pociągów to aż 280 mln złotych – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, które będzie gwarantem kredytu bankowego na zakup taboru. – Dzięki dotacji pozyskanej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakup zostanie dofinansowany ze środków unijnych kwotą 85,1 mln złotych – zakończył marszałek Przybylski.

Pojazdy hybrydowe zakupione z projektu unijnego będą obsługiwać trasę z Trzebnicy do Świdnicy przez Wrocław i Sobótkę, która zostanie uruchomiana po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. Dwusystemowy napęd nowych pociągów sprawi, że na całym odcinku linii, obejmującym miasto Wrocław, pojazdy Kolei Dolnośląskich nie będą emitowały do atmosfery żadnych zanieczyszczeń.