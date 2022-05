Koleiny na ulicy Robotniczej we Wrocławiu. W niecały rok po wymianie nawierzchni [ZDJĘCIA]

Koleiny utworzyły się przy przystanku Dworzec Świebodzki, przy którym zatrzymują się autobusy. Ten odcinek Robotniczej został wyremontowany w ramach budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Jest przejezdny od ubiegłego czerwca. Wcześniej nawierzchnia zrobiona była z kostki (zdjęcie w galerii).

— Po roku użytkowania koleiny oczywiście nie powinny powstać — przyznaje Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji, spółki nadzorującej remont. — Ustalamy powód i wezwaliśmy wykonawcę do naprawy nawierzchni. Jest ona objęta dziesięcioletnią gwarancją, więc wykonawca poprawi ją na własny koszt — dodaje.

Spółka Wrocławskie Inwestycje o defekcie dowiedziała się w poniedziałek, 16 maja. Do piątku ma czas na przeprowadzenie analizy. Później wykonawca, który ponoć poczuwa się do błędu, zabierze się do naprawiania usterki.

Pierwszy odcinek trasy na Nowy Dwór wykonała firma Pro Tra Building.