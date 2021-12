Kolęda 2022. Jak w tym roku będzie przebiegać wizyta duszpasterska?

"Przede wszystkim, nie wydawaliśmy jeszcze ogólnodiecezjalnego rozporządzenia i prawdopodobnie takiego odgórnego rozporządzenia nie będzie. Trudno jest wydać takie uregulowania, które byłyby do zrealizowania we wszystkich parafiach. To, co da się zorganizować we Wrocławiu, nie zawsze da się przeprowadzić w parafiach pod Wrocławiem" - tłumaczy ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej. - "Dlatego w tym roku decyzję o formie wizyty duszpasterskiej mają podjąć proboszczowie wspólnie ze swoimi parafianami".