Kolęda 2021/2022 we Wrocławiu. Sprawdź, czy i kiedy przyjdzie ksiądz z wizytą duszpasterską

Oto parafie, które podały informacje, jak przebiegać będzie kolęda na przełomie 2021 i 2022 r.

Dekanat Wrocław - Katedra

Kościół im. Najświętszego Imienia Jezus

pl. Nankiera 16a

Wizyta duszpasterska w roku 2022 odbędzie się tylko na zaproszenie! Jeżeli chcecie przyjąć kapłana w swoim domu z błogosławieństwem, należy to zgłosić osobiście w zakrystii kościoła uniwersyteckiego do 31 grudnia.

Kościół św. Jana Chrzciciela

pl. Katedralny 18

Kolęda rozpocznie się po Nowym Roku. Księża udadzą się do rodzin, które zaproszą ich do swoich domów. Zgłosić się można, wypełniając papierowe zaproszenie (wyłożone na stoliku z prasą) albo poprzez formularz internetowy (kod QR w gablocie ogłoszeń). Karty zaproszeń można składać w zakrystii, kancelarii lub wrzucić na tacę do 2 stycznia 2022r. włącznie. Dokładne terminy oraz informacje szczegółowe wkrótce.