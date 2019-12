KOLĘDA 2020 WROCŁAW. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie? [Leśnica, Pracze Odrzańskie, Stabłowice]

Kolęda, czyli wizyta duszpasterska, to ważne spotkanie księdza ze swoimi parafianami. Ksiądz odwiedza domy, błogosławiąc ich mieszkańców. To szansa na to, by zbliżyć się do Boga (ze strony parafian) oraz na to, by poznać parafian (ze strony księdza).

Do wizyty duszpasterskiej warto się przygotować. Stół powinien być nakryty białym obrusem, powinno się także umieścić na nim krzyż i świece.

Niżej zamieszczamy terminy wizyty duszpasterskiej w niektórych parafiach w Leśnicy, na Praczach Odrzańskich i Stabłowicach. Jeżeli Twoja parafia nie została ujęta jeszcze w zestawieniu, oznacza to, że ksiądz nie podał jeszcze terminarza wizyty duszpasterskiej.

KOLĘDA 2020. Parafia św. Andrzeja Apostoła we Wrocławiu

ul. Boguszowska 84, 54-046 Wrocław