Fundacja Mam Marzenie po raz 6.organizuje akcję „Kolacja Marzeń”. Włączyć się może każdy, kto chce pomóc spełnić marzenia podopiecznych fundacji. A przy okazji zjeść kolację z wybraną gwiazdą.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Co trzeba zrobić? Wystarczy wejść na stronę internetową www.kolacjamarzen.pl i wziąć udział w licytacji kolację z gwiazdą:• Agnieszką Grochowską – Warszawa, Restauracja Elixir by Dom Wódki.• Aleksandrą Domańską – Warszawa, Restauracja Superiore.• Alicją Bachledą-Curuś – Kraków, Restauracja Plac Nowy 1.• Danielem Józkiem Qczajem – Warszawa, Restauracja Czerwony Wieprz.• Dodą – Warszawa, Restauracja Halka.• Dorotą Kolak – Gdańsk, Restauracja Pomelo Gdańsk.• Ewą Drzyzgą – Kraków, Restauracja Nota_Resto by Tomasz Leśniak.• Leszkiem Lichotą – Warszawa, Restauracja Dom Polski.• Magdą Gessler – Warszawa, Restauracja u Fukiera.• Marzeną Rogalską – Kraków, Restauracja Gehanowska. Pod Słońcem.• Melą Koteluk – Warszawa, Restauracja Elixir by Dom Wódki.• Przemkiem Kossakowskim – Warszawa, Restauracja Folk Gospoda.• Romą Gąsiorowską – Warszawa, Restauracja Dom Polski.• Sławomirem i Kajrą – Warszawa, Restauracja Elixir by Dom Wódki.• Tomaszem Karolakiem – Warszawa, Restauracja Superiore.• Zofią Zborowską-Wroną – Warszawa, Restauracja Tandoor.Pieniądze z licytacji pozwolą spełnić marzenia 13 dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Dzięki temu przeżyją niezapomniane chwile i choć na chwilę zapomną o cierpieniu, z którym borykają się na co dzień. Dziecięcy podopieczni Fundacji marzą o klockach, zabawkach, quadach, spotkaniach ze swoimi idolami, a także o podróżach w odległe zakątki świata- mówią przedstawiciele Fundacji Mam Marzenie.