"Kochamy łyżwy!", "Kochamy hokej!" Będzie manifestacja we Wrocławiu

Dlaczego tak duże miasto jak Wrocław jest pozbawione lodowiska z prawdziwego zdarzenia, skoro nawet 10 razy mniejsze miasta mogą się nim poszczycić? Czy to uczciwe wobec mieszkańców? Gdzie tak naprawdę leży problem? Wrocław nie posiada jak dotąd lodowiska, którego celem jest przede wszystkim pełnienie funkcji społecznych oraz stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i godnych warunków do uprawiania sportów łyżwiarskich, szansy na rozwój oraz normalne treningi dla klubów, a także możliwości oglądania meczy hokeja na lodzie, zawodów czy pokazów łyżwiarskich. Obecnie we Wrocławiu sezon łyżwiarski trwa za krótko, a stawki udostępniania lodowiska zarówno łyżwiarskim klubom z Wrocławia, jak i osobom chcącym pojeździć na łyżwach rekreacyjnie są wygórowane. Powoduje to, że wrocławianie zmuszeni są wyjeżdżać do Świdnicy, Oleśnicy, Opola, aby uprawiać łyżwiarstwo. Manifestacja ma na celu zjednoczenie środowiska łyżwiarskiego wokół idei potrzeby całorocznego lodowiska we Wrocławiu. Wydarzenie z udziałem miłośników sportów łyżwiarskich i łyżwiarzy, którzy wyjdą na ulice w łyżwach i strojach sportowych rozpocznie się w niedzielę 17 listopada o godzinie 13 na placu przy Narodowym Forum Muzyki

- zapowiadają organizatorzy manifestacji i proponują następujące hasła na transaprenty: