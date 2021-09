Kobiety na krańcu świata. Największe podróżniczki, które wymazywały białe plamy z mapy

Kobiety, które płynęły pod prąd

Myśląc o podróżach i wielkich odkryciach, przeważnie przywołujemy mężczyzn. Magellan, Kolumb czy Cook to tylko niektóre nazwiska pojawiające się na szkolnych lekcjach historii. Zadziwiająco rzadko mówi się o podróżniczkach - kobietach, które nie tylko dorównywały odkrywcom i słynnym żeglarzom, ale i niejednokrotnie ich przebijały. Któż by pamiętał, że jedną z pierwszych wypraw do wybrzeży Ameryki Północnej poprowadziła kobieta?

Gudridur Thorbjarnardottir

ur. ok. 980



Znana odkrywczyni z X wieku, urodzona na Islandii.



Postać Gudridur nie bez powodu pojawia się w islandzkich sagach. Kobieta jest być może jedną z pierwszych odnotowanych podróżniczek na świecie. Wraz ze swym mężem poprowadziła ekspedycję do tzw. Winlandii (wybrzeże Ameryki Północnej), gdzie urodziła syna Snorriego. Wydarzenie to jest uznawane za pierwszy europejski poród w Ameryce. Po powrocie na Islandię przyjęła chrześcijaństwo, a po śmierci męża wyruszyła w podróż do Rzymu, aby spotkać się z papieżem. Kiedy powróciła, została mniszką i zamieszkała przy kościele jako eremitka.



domena publiczna

Pisząc o podróżach kobiet nie można zapominać o jednej kwestii. Nowożytne odkrywanie świata było uznawane za domenę mężczyzn, każda kobieta zaś, która przełamywała "męski monopol", narażała się na kpiny lub wręcz społeczny ostracyzm. Wyruszenie w nieznane zawsze wiązało się z ogromną odwagą, tym większą zaś w przypadku płci żeńskiej. Te z kobiet, które podejmowały ryzyko odrzucenia, nie dając się zamknąć w czterech ścianach, podróżom potrafiły poświęcić całe swoje życie. Zdarzało się, że dla podróży zmieniały nawet swoją tożsamość.

Hester Stanhope

ur. 12 marca 1776, zm. 23 czerwca 1839



Brytyjska podróżniczka, jedna z najbardziej ekscentrycznych osobowości swojej epoki.



Hester od początku zdawała się nie przystawać do swoich czasów, wykazując wysoce rozwinięty indywidualizm. Gdy zmarł jej wuj, ówczesny premier Królestwa Wielkej Brytanii, Hester otrzymała w spadku sporą pensję państwową. Gdy zmarł jej brat oraz ukochany, postanowiła ruszyć w podróż, zabierając ze sobą lekarza oraz pokojówkę. Pechowo, w trakcie rejsu z Turcji do Egiptu, jej statek rozbił się i zatonął, wraz z całym jej dobytkiem. Ocaleli musieli nosić tureckie ubrania, jednak Hester odmówiła noszenia hidżabu, zakładając męskie szaty. Następnie zakupiła konia, haftowane złotem siodło, strój sułtański i w męskim przebraniu ruszyła przez pustynię. Choć w Anglii jej postać wywołała skandal, wśród Beduinów Hester budziła podziw. Napotykani przez nią ludzie uznawali ją za nieziemską istotę. W ciągu dwóch lat zwiedziła Gibraltar, Maltę, Wyspy Jońskie, Peloponez, Ateny, Konstantynopol, Rodos, Egipt, Palestynę, Liban i Syrię.



domena publiczna

Wśród wielkich podróżniczek, o których nie możemy zapominać, znajduje się wiele Polek. Żeglarki, antropolożki i himalaistki, dowodząc wielkiej siły, odwagi i determinacji, do dziś mogą nas z powodzeniem inspirować.

Maria Antonina Czaplicka

ur. 1886, zm. 26 maja 1921



Polska etnografka, podróżniczka i geografka, autorka książek, pierwsza kobieta w Europie, która uzyskała doktorat z antropologii.



Urodzona w biednej rodzinie, nie byłaby w stanie ukończyć studiów, gdyby nie otrzymane stypendium. To dzięki niemu wyjechała do Londynu, gdzie olśniła swoich wykładowców, otrzymując propozycję kontynuacji nauki na Oxfordzie. Później było już tylko z górki. Maria otrzymała fundusze na badania antropologiczne na Syberii, spisując się znacznie lepiej, niż jej brytyjscy koledzy, którzy nie znali rosyjskiego. W 1914 roku wydała książkę „Aboriginal Siberia”, napisaną w sposób, który czynił ją przystępną także dla osób spoza środowiska naukowego. Jako jedna z niewielu kobiet została członkinią Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, była także pierwszą stypendystką Polskiej Akademii Umiejętności.



domena publiczna