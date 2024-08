Klimatyczny zbiornik z plażą na Wzgórzu Gedymina idealny na upały. Planowana jest rozbudowa. Zobacz zdjęcia, mapa

Staw na Wzgórzu Gedymina przeszedł przebudowę. Teraz to przyjazne i urokliwe miejsce

Jeśli szukacie Wzgórza Gedymina pomiędzy Szczawnem-Zdrój, do którego należy szczyt, i Wałbrzychem na mapach możecie się zawieść, bo to wzniesienie bywa w literaturze i w przewodnikach nazywane bardzo różnie nazywane, a przez to mylone z innymi.

Wzgórze Gedymina liczące 532 m n.p.m. to niewielkie wzniesienie Gór Wałbrzyskich zwane niegdyś Wilhelms Höhe, Wilhelmshöhe, Polana Tkaczy, Polana Gedymina, Wzgórze Szpitalne, a obecnie znajduje się też nazwy Parkowa, czy Parkowa Góra, a nawet Stróżek.