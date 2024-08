Kleczków dla dzieci - naturalnie! Na kleczkowskich podwórkach odbędą się bezpłatne warsztaty dla najmłodszych.

W sobotę, 24 sierpnia, na Kleczkowie odbędzie się kolejna, trzecia już odsłona warsztatów podwórkowych "Kleczków dla dzieci - naturalnie!" . To wyjątkowe wydarzenie dedykowane najmłodszym mieszkańcom, którzy pod okiem doświadczonych edukatorek będą mieli okazję zanurzyć się w świat przyrody, rękodzieła oraz aktywnej zabawy. Tegoroczne warsztaty odbywać się będą na dwóch kleczkowskich podwórkach, oferując bogaty program zajęć, który z pewnością zainteresuje każde dziecko.

Mindfulness i ekologiczne warsztaty na pierwszym podwórku

Pierwsze podwórko, zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Kleczkowskiej, Siemieńskiego, Kraszewskiego i Trzebnickiej, stanie się miejscem, gdzie dzieci będą mogły spróbować swoich sił w różnych formach twórczej aktywności. Od 11:00 do 13:00 odbędą się warsztaty mindfulness dla najmłodszych, podczas których uczestnicy nauczą się technik uważności. W ciszy i spokoju, na kocykach, wsłuchają się w szum wiatru, śpiew ptaków i bicie własnego serca, co pomoże im w odnalezieniu wewnętrznego spokoju i wyciszenia.

Następnie, od 13:00 do 15:00, dzieci wezmą udział w ekologicznych warsztatach, podczas których przygotują plakaty promujące sprzątanie po psach , które zostaną wyeksponowane w osiedlowej gablocie. Ponadto, uczestnicy stworzą kule nasienne , które po zasianiu przyczynią się do powstania nowych kwietnych łąk na lokalnych skwerach.

Kreatywna zabawa i twórczość na drugim podwórku

Drugie podwórko, położone na przecięciu ulic Kleczkowskiej, Zegadłowicza, Siemieńskiego i Kraszewskiego, stanie się przestrzenią pełną kreatywnych wyzwań i zabaw. Od 11:00 do 13:00 odbędą się warsztaty „Wio koniku!”, podczas których dzieci będą mogły wykonać własnego konika na patyku ze skarpetki. To idealna okazja, by rozwijać zdolności manualne i spędzić czas w wesołej atmosferze. W tym samym czasie, dla tych, którzy już stworzą swojego konika, organizowane będą tradycyjne zabawy podwórkowe, takie jak gra w klasy, hula hop czy gumę.

Kolejna część dnia, od 13:00 do 15:00, to warsztaty tworzenia eko biżuterii. Dzieci będą miały okazję wykonać naszyjniki, breloczki i bransoletki z włóczek, korali, skrawków jeansu oraz kolorowych materiałów. Równolegle, odbędą się warsztaty artystyczne, gdzie uczestnicy stworzą kwietne zakładki do książek, wykorzystując odbitki roślin z pobliskich łąk i pól.