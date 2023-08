Kłęby dymu nad dzielnicą Sobięcin w Wałbrzychu. To nie pożar, ale wyburzenie budynku - zobaczcie zdjęcia

W tumanach kurzu z mapy Sobięcina znika budynek 1 Maja 132

- Jak wyburzano budynek, który stał naprzeciwko, spryskiwano gruz, by go wiatr nie roznosił. Podobnie było z wyburzeniem budynku w górnym biegu ulicy - komentują pracownicy firmy wykonującej remont ul. 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu.

Potwierdzają to mieszkańcy dzielnicy.

- Teraz pył widoczny jest na ul. Puszkina, a także powyżej skrzyżowania z Karkonoską. Z daleka wygląda to jakby wybuchł pożar. Można się przestraszyć - przyznaje pani Monika, mieszkanka ul. Kresowej, która przyjechała na ul. 1 Maja do piekarni.

Można się nie tylko przestraszyć, ale i nawdychać, bo wiatr roznosi kurzawę we wszystkich kierunkach. Pył wdziera się do budynków i osiada na przejeżdżające samochody. Na potrzeby remontu ul. 1 Maja i Zachodniej wyburzono kilkanaście kamienic. Ta znikająca obecnie jest ostatnia i trzeba przyznać, że przechodzi do przeszłości w iście spektakularny sposób.

1 Maja 132 w Wałbrzychu - na mapie

Lista budynków wyburzonych na potrzeby tej inwestycji: