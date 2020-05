Kino samochodowe na Stadionie Miejskim we Wrocławiu już działa! [ZDJĘCIA]

Rotunda stadionu jest teraz największym ekranem kinowym w Europie, na którym widzowie oglądają filmy siedząc wygodnie w swoich samochodach na parkingu przed stadionem. Pierwsze dwa seanse: "Need for Speed” oraz „Step Up 4”, odbyły się w piątek (22 maja) wieczorem.

Na parkingu jest 170 samochodów. Nie wpuszczamy więcej, aby zapewnić komfort oglądania. Na pierwszy seans, sprzedane zostały wszystkie bilety- powiedział nam Maciej Klóska z biura promocji.

Obraz o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, wyświetlany jest na rotundzie stadionu przez najnowszej generacji projektor laserowy.

To niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie z elektroniką i optyką najnowszej generacji. Wszystko po to, aby obraz był odpowiednio jasny, ostry, równomiernie wyeksponowany i skorygowany na półokrągłej powierzchni ekranu - tłumaczyli naszemu reporterowi pracownicy obsługi technicznej.

Ścieżka dźwiękowa transmitowana jest radiowo. Po ustawieniu odbiorników na ustaloną częstotliwość (88,1 MHz), dźwięk jest słyszany z samochodowych głośników.