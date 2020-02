Kings of Leon wystąpią w czerwcu 2020 r. na Stadionie Wrocław! [BILETY]

Kings of Leon wystąpią na Stadionie Wrocław 24 czerwca 2020 roku w ramach letniej trasy koncertowej. Bilety do sprzedaży trafią 12 lutego. Będą dostępne na stronie www.prestigemjm.com. Dzień wcześniej sprzedaż uruchomiona zostanie dla członków oficjalnego fanklubu zespołu oraz użytkowników Allegro. Koncert Kings of Leon będzie kompilacją utworów ze wszystkich 7 albumów studyjnych grupy. Poniżej obejrzycie teledyski ich największych hitów.

Wideo