Kings of Leon na ścianie warszawskiej kamienicy! Zespół już w czerwcu przyjedzie do Polski!

- Efekt końcowy jest świetny, a mural idealnie wpisuje się w estetykę okolic Placu Unii. W historii Prestige MJM jest to już trzecie tego typu ścienne malowidło. Poprzednio zrealizowaliśmy je przy okazji festiwalu Music Power Explosion przed dwoma laty we Wrocławiu oraz rok temu, przed koncertem Nicki Minaj w Łodzi. Wówczas mural też powstał w Warszawie – przypomina Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która organizuje koncert Kings of Leon na Stadionie Wrocław.

Podczas koncertu Koncert Kings of Leon usłyszeć będzie można zbiór utworów ze wszystkich siedmiu albumów studyjnych zespołu. Ostatnia płyta „WALLS” była numerem jeden w Wielkiej Brytanii, a pochodzący z niej „Waste a Moment” stał się hitem na światową skalę. Płyta odniosła sukces równocześnie w USA, Australii, Kanadzie, Irlandii i Austrii.

Czerwcowy występ braci Followill już wzbudza spore zainteresowanie fanów. Stadion przy zagospodarowaniu odpowiedniego miejsca na scenę z łatwością pomieści ponad 30 tysięcy osób. Zaciekawienie wydarzeniem potęguje jeszcze informacja o wejściu artystów do studia nagraniowego. Szansa na usłyszenie utworów z nowego repertuaru Kings of Leon już we Wrocławiu jest naprawdę realna. Zespół przygotowuje się do wydania ósmego albumu studyjnego.

Koncert Kings of Leon odbędzie się 24 czerwca na Stadionie Wrocław w ramach letniej trasy koncertowej zespołu. Będzie to jedyny występ w Polsce artystów w tym roku. Bilety na wydarzenie można kupić na stronie www.prestigemjm.com.

Na koncert zaprasza agencja Prestige MJM i Miasto Wrocław.