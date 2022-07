Kino plenerowe w Puro Hotel Puro we współpracy z firmą Gutek Film zapraszają na wieczorne pokazy co dwa tygodnie do końca sierpnia. Seanse odbywają się w niedziele od godziny 20:00. Na widzów czekają “Parasite”, “I tak cię kocham”, Palm Springs czy “Sugar Man”. Wstęp na seans w hotelu Puro przy ul. Pawła Włodkowica jest bezpłatny.

