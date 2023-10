Kim jest snajper, który strzela do szkoły nr 21 i przedszkola w Wałbrzychu? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA

Pech chciał, że w miejscu gdzie celował stały cztery dziewczynki z piątej klasy. Jedna z nich tuż koło ucha usłyszała świst kuli. Przestraszone dzieci powiedziały o sprawie rodzicom, a w poniedziałek o sprawie zaalarmowano wychowawczynię klasy.

- Sprawę natychmiast zgłosiliśmy policji, tym razem mogło dojść do tragedii. Przejrzeliśmy też monitoring i rzeczywiście, w miejscu o którym mówiły dziewczynki z piątej klasy, tam gdzie stały, znaleźliśmy kilka metalowych kul. A w szybach są kolejne dziury - mówi zdenerwowana Katarzyna Chomicka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. - A z strach pomyśleć, co by było, gdyby jedna z nich trafiła to dziecko.