Kilkadziesiąt ulic bez prądu i wody w najbliższych dniach we Wrocławiu [LISTA] Konrad Bałajewicz

W dniach od 18 do 24 marca mieszkańcy kilkudziesięciu ulic we Wrocławiu będą musieli liczyć się z przerwami dostaw prądu. Brak energii elektrycznej w domach i mieszkaniach spowodowany będzie planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci energetycznej oraz jej urządzeń. Przy 9 ulicach natomiast mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Tutaj powodem są zaplanowane prace na sieciach wodociągowych. Zebraliśmy dla Was listę wszystkich lokalizacji, gdzie nie będzie prądu i wody w najbliższych dniach. Zobacz gdzie dokładnie, przeglądając galerię.