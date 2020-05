Kilka tysięcy tanich mieszkań we Wrocławiu [ADRESY]

Przypomnijmy, pod koniec kwietnia Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał miastu grunty w rejonie ulicy Cynamonowej, na których powstaną szkoła i przedszkole. Zawarte dziś porozumienie ma rozszerzyć tę współpracę. Zakłada wymianę materiałów i dokumentów w zakresie nieruchomości należących do KZN-u położonych na terenie Wrocławia. Miasto ze swojej strony zobowiązało się do uzbrojenia technicznego tych działek. Kto wybuduje mieszkania i na jakich zasadach będzie je wynajmował?

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podpisał dziś porozumienie z prezesem KZN Bartłomiejem Druzińskim, które ma zaowocować budową – jak to określono „przystępnych cenowo” mieszkań w stolicy Dolnego Śląska. Porozumienie dotyczy 12 działek na terenie Wrocławia o łącznej powierzchni 20 ha.

Zasady ich pozyskiwania zostaną określone w przyszłości, przy czym lokale te nie trafią na komercyjny rynek – dość lakonicznie odpowiadają strony porozumienia. Jak udało nam się dowiedzieć, ma się tym zająć nowo powołana spółka, która zrealizuje całe przedsięwzięcie. Budowa mieszkań ma być finansowana w 80 procentach ze środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Co z resztą? Na razie nie wiadomo. Wicepremier Emilewicz powiedziała tylko, że trwają jeszcze prace nad przepisami, które mają to regulować i że zmienią one zasady dofinansowania budownictwa społecznego.