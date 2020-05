Kierująca staranowała ogrodzenie. Miała 2 promile alkoholu w organizmie

Funkcjonariusz z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymał w czasie wolnym od służby kobietę, która w stanie nietrzeźwości prowadziła samochód. Do zdarzenia doszło na drodze publicznej w powiecie strzelińskim. Kierująca miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za tego typu przestępstwo może jej teraz grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

25 maja br. około godz. 21.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na terenie miejscowości Karszów. Przybyły na miejsce patrol ustalił, że funkcjonariusz Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującą samochodem osobowym marki Citroën, która w wyniku niedostosowana prędkości do warunków panujących na drodze zjechała z odcinka jezdni i uszkodziła pojazdem ogrodzenie posesji. W związku z podejrzeniem spożycia alkoholu, kierującą poddano badaniu. Okazało się, że kobieta ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości prowadzącej samochód może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat. podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Strzelinie

mł. asp. Łukasz Porębski Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne Wideo