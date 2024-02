Kierowcy we Wrocławiu będą jutro skrobać szyby? Sprawdź prognozę na noc ze środy na czwartek Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Chcesz wiedzieć, czy jutro będzie przymrozek we Wrocławiu? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc ze środy na czwartek. We Wrocławiu będziemy mieć 2°C. Jednocześnie prawdopodobieństwo opadów wynosi 8%, a wilgotność powietrza: 77%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 17 km/h. Sumując te dane, można stwierdzić, że w nocy we Wrocławiu nie pojawi się szron.