Kierowcy po 70 roku życia. Obowiązkowe badania co najmniej raz w roku?

Psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mówi bez ogródek: - To brutalne, ale fakty są takie, że z wiekiem spada tak zwany krytycyzm. O ile młody człowiek, gdy usłyszy od pięciu osób, że źle wygląda w nowej fryzurze, weźmie to pod uwagę; o tyle starszy będzie się bronił uparcie, komentując za to chętnie brzydkie fryzury u innych.

Kierowcy po 70 roku życia muszą się badać

Do opinii tej przychyla się dr Teresa Maj, szefowa przychodni w Dolnej Grupie. - Uważam, że każdy kierowca, który skończy 65 lat, powinien się badać minimum raz na dwa lata. To bardzo źle, że prawo jazdy wydawane jest bezterminowo. Przez to wielu cukrzyków, nadciśnieniowców i innych, przewlekle chorych kierowców jeździ bez opamiętania. To oczywiste, że chociażby w upały mogą być niebezpieczni na drodze.