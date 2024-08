Kierowcy, musicie uważać! Na dolnośląskich odcinkach autostrady A4 pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości

Lokalizacje nowych odcinkowych pomiarów prędkości

Na Dolnym Śląsku planowane są trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości. Dwa z nich znajdą się na autostradzie A4:

od Kątów Wrocławskich do węzła Wrocław Południe,

od węzła Krzyżowa do węzła Krzywa (okolice Bolesławca).

Kierowcy powinni również zwrócić uwagę na Autostradową Obwodnicę Wrocławia (A8), gdzie trzeci pomiar będzie mierzony od węzła Wrocław Północ do węzła Wrocław Stadion. Istnieje także lista rezerwowa lokalizacji, na której znajduje się odcinek na A4 od węzła Budziszów do Pichorowic, co oznacza, że może tam również zostać wprowadzony pomiar, jeśli lokalizacje z listy podstawowej napotkają na trudności techniczne.