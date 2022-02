Kierowcy boją się wysokich mandatów? Policja: jest bezpieczniej

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym jasno mówią o surowych restrykcjach wobec kierowców lekceważących prawo. Podwyższone zostały górne wysokości grzywny, którą na nieodpowiedzialnego kierowcę może nałożyć sąd, z 5 do 30 tysięcy złotych. Zwiększyły się także wysokości mandatów, jakie nałożyć mogą policjanci, z 500 złotych do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń, kwota ta może wzrosnąć nawet do 6 tysięcy złotych.

Jak wynika z pierwszych policyjnych statystyk, czyli porównania analogicznego okresu w styczniu 2021 i 2022 roku, zmiany te pozytywnie wpłynęły na zachowania kierowców oraz pieszych. Nastąpił bowiem spadek odnotowywanych przez policjantów przekroczeń prędkości w określonych obszarach, które to są niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jak podają mundurowi zaobserwować można, że kierowcy jeżdżą wolniej nie tylko w obszarze zabudowanym, a także na autostradzie A4 i drogach ekspresowych. Blisko 45 procent mniej ujawnionych przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym i zatrzymanych w związku z tym praw jazdy oraz 15 procentowy spadek ofiar najpoważniejszych w skutkach zdarzeń drogowych, to tylko niektóre czynniki mające niemal bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.