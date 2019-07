Kierowca zaatakował niepełnosprawnego kolarza, paraolimpijczyka

Kiedy jechał ul. Wrocławską od strony Żórawiny w kierunku Wrocławia, tuż przed skrzyżowaniem z drogą do Mędłowa, Mikołajczyka zaatakował rozjuszony kierowca samochodu osobowego.

- Całkowicie pusta, prosta droga, piękna pogoda, słoneczny dzień. O godz. 9 kończyłem trening, jechałem ok. 30 km/h, gdy z tyłu podjechał do mnie bardzo blisko samochód i zaczął trąbić – opowiada kolarz dodając, że w miejscu zdarzenia obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Nagle czarny mercedes gwałtownie przyspieszył, wyprzedził Mikołajczyka i około 40 metrów dalej zatrzymał się, blokując przejazd prawym pasem. Kierowca auta stanął na lewym pasie, wykrzykując, że kolarz nie powinien tamtędy jeździć i że jest niewidoczny. Kiedy sportowiec zbliżył się do mężczyzny, ten kopnął rower spychając go do przydrożnego rowu. Kolarz wraz z pojazdem przekoziołkował na dno wykopu. Mikołajczyk doznał obrażeń, a specjalistyczny rower został uszkodzony.