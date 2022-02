Kierowca pędził 200 km/h na trasie S8. Kolejny "rajdowiec" z wysokim mandatem

W związku z tym, że przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 80 km/h, jadący za nim nieoznakowanym radiowozem policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali kierującego BMW do kontroli.

Pomiar wykonany na 45 km drogi S8 w kierunku Wrocławia dał podstawę do nałożenia na mężczyznę mandatu karnego w wysokości 2500 zł. 36-latek swoją brawurę na drodze próbował wytłumaczyć pośpiechem. Nie zmienia to faktu, że naraził podróżujących razem z nim najbliższych na niebezpieczeństwo. Skutki zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi w wyniku m.in. przekraczania dopuszczalnej prędkości bywają niekiedy tragiczne - dowiadujemy się.