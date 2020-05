Kierowca MPK we Wrocławiu łamie prawo, szuka go policja [FILM, ZDJĘCIA]

Na filmie widać, jak auto osobowe jedzie ul. Strzegomską, lewym pasem, w stronę centrum. Kilkadziesiąt metrów dalej, za Gądowianką i wiaduktem kolejowym ulica zwęża się z dwóch do jednego pasa. Podjeżdżający lewą stroną samochód mija pojazdy, które już wcześniej zmieniły pas na prawy i podjeżdżają wolniej do zwężenia. Tak właśnie należy postępować zgodnie z kodeksem drogowym, który wprowadza jazdę na suwak. Jeśli pas drogowy zanika, kierowcy powinni dojechać do jego końca i tam wjeżdżać na sąsiedni pas, naprzemiennie z jadącymi nim samochodami.

Wiele wskazuje na to, że policjanci prowadzić będą postępowanie w związku ze stwierdzeniem popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym. Materiał filmowy został przekazany do komisariatu policji Wrocław Fabryczna. Zarejestrowana kamerą sytuacja zostanie teraz poddana analizie pod kątem prawnym – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl asp. szt. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji.

Do zdarzenia doszło 11 maja po południu. Kierowca autobusu najwyraźniej nie godził się, żeby osobówka dojechała do zwężenia wolnym lewym pasem i agresywnie „bronił” swojego miejsca.

Dla MPK Wrocław ta sprawa, dotycząca bezpieczeństwa zarówno pasażerów przewoźnika, jak i innych uczestników ruchu drogowego, nie istnieje. W spółce twierdzą, że to problem Michalczewskiego - podwykonawcy MPK. To zmiana w podejściu miejskiego przewoźnika do oceny jakości usług podwykonawcy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, kiedy Inspekcja Transportu Drogowego uznała, że co trzeci autobus Michalczewskiego w ogóle nie powinien jeździć, MPK Wrocław zostało zobowiązane przez urząd miejski do sprawdzenia procedur kontrolnych u Michalczewskiego i w swoich pojazdach. MPK Wrocław za usługi zamówione w Michalczewskim płaci 34 mln zł rocznie. Przewoźnik zdobył dziesięcioletni kontrakt w 2015 r.