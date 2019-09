Kiedy wróci Strażnik Rynku? Jest w naprawie od kilku lat

Słupek automatyczny na Kurzym Targu strzegący jedynego wjazdu do Rynku został zamontowany kilkanaście lat temu. Był sterowany przez funkcjonariusza straży miejskiej za pomocą domofonu. Kiedy auto mogło wjechać lub wyjechać z Rynku, słupek chował się w ziemi. Wjazd do Rynku jest potrzebny np. jego mieszkańcom, przedsiębiorcom, służbom komunalnym, czy urzędnikom. (odbiór nieczystości oraz sprzątanie czy wywóz śniegu w zimie) czy urzędu. Pozostałe drogi zablokowane są słupkami na stałe lub wymagającymi do otwarci klucza.

- Słupek od początku swojego istnienia wielokrotnie był naprawiany, gdyż kierowcy mimo wskazówek, iż mają zaczekać aż słupek całkowicie się schowa, ruszali zbyt wcześnie zahaczając o niego podwoziem.

Parę lat temu słupek został uszkodzony trwale. Któryś z pojazdów wyjeżdżając wykrzywił go i słupek zaklinował się w otworze wpustowym – tłumaczy Ewa Mazur ze ZDiUM-u.

A ponieważ możliwość wjazdu do Rynku musi być, słupek został wbity do komory i pozostawał w niej przez lata. - Braliśmy cały czas pod uwagę jego naprawę czy też wymianę na nowszy model, ale w związku z tym, że ruch się znacznie uspokoił, nie była to pilna potrzeba – wyjaśnia Mazur.