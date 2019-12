Kiedy tramwaje przestaną się wykolejać? MPK odpowiada na pytania o torowiska we Wrocławiu

Mieliśmy od was wczoraj kilka pytań dotyczących wrocławskich torowisk. Jako, że jesienią tego roku przejęliśmy nad nimi opiekę postanowiliśmy odpowiedzieć na nie w ramach Torowiskowego Q&A. Odpowiedzi mogą być trochę długie i dla niektórych nudne, ale postanowiliśmy odpowiedzieć na pytania tak wyczerpująco i merytorycznie jak to tylko możliwe

- napisał przedstawiciel MPK na profilu na Facebooku.

Wśród pytań od pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu pojawiły się m.in. takie: Czy MPK kupi szlifierkę torowisk? Kiedy będzie sprawna zwrotnica na placu Bema? Czy będą rewizje torowisk po wypadkach? Co odpowiedziało MPK?

Oto treść wpisu z Facebooka (pisownia oryginalna):

Adrian Jan - Kiedy będzie sprawny Pl.Bema(zwrotnica) ,czy ponad 100 dni to mało ?

Odpowiedź: Materiały do naprawy tej zwrotnicy zamówione zostały już w sierpniu tego roku. Termin realizacji przewidziany jest na drugą połowę grudnia. Jest to niestety uzależnione od producenta zwrotnicy. Przystąpimy do prac jak tylko otrzymamy od producenta zamówione materiały (i oczywiście na takie prace pozwolą warunki pogodowe).