Kiedy tramwaje pojadą przez Ruską? Znamy datę

Kluczowy fragment torowiska na placu Jana Pawła II jest odgrodzony, a nie prowadzi się tam obecnie żadnych prac. Dlaczego? Wszystko z powodu czasu, jaki potrzebny jest na zawiązanie się betonu.

- Kończy się III etap inwestycji na pl. Jana Pawła II, który polegał na wymianie skrzyżowania torowego na środku placu. Obecnie trwa przerwa technologiczna dotycząca wiązania nowej nawierzchni betonowej. Dobra organizacja pracy umożliwi nam przywrócenie ruchu samochodowego tydzień przed terminem, czyli 19 marca - mówi Krzysztof Pieszko, rzecznik MPK Wrocław.

A co z komunikacją miejską?

To jednak nie koniec prac.

- Jeżeli chodzi o tę inwestycję, to do tej pory wymieniliśmy rozjazdy od strony ul. Legnickiej oraz ul. św. Mikołaja i Ruskiej. Przed nami IV etap inwestycji. Tym razem wymienimy rozjazdy od strony mostu Sikorskiego, torowisko do mostu Sikorskiego oraz odcinek łączący most z ul. Księcia Witolda i to tam należy spodziewać się utrudnień - puentuje Pieszko.