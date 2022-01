Kiedy tramwaje pojadą na Nowy Dwór? Mamy dobre informacje! (ZDJĘCIA Z BUDOWY)

Na ulicy Rogowskiej wybudowane zostanie łącznie 1,93 km torów, natomiast nowa pętla tramwajowa powstanie w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Nowy Dwór. Przy pętli swoje miejsce znajdzie Park and Ride dla 70 samochodów, z czego trzy miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przebudowane zostanie 1,6 km jezdni, wybudowane i przebudowane około 2 kilometrów chodników, blisko 1,8 km dróg dla rowerów i 1,3 km ciągu pieszo-rowerowego. Powstanie też 11 przejść dla pieszych. Ulica Rogowska wzbogaci się o cztery pary przystanków autobusowo-tramwajowych. Wykonawcą ostatniego odcinka TAT jest firma Skanska, a początek prac zaplanowano na 5 lutego.

- To historyczny moment. Tą umową stawiamy kropkę na "i" w tej wielkiej inwestycji. Przypomnę, że TAT to w sumie blisko 7-kilometrowa trasa autobusowo-tramwajowa. Jedna z największych, ale i najdroższa inwestycja w powojennej historii miasta. Jak ważna dla układu komunikacji zbiorowej Wrocławia widać to od czerwca minionego roku. Pasażerowie korzystają już z pierwszego odcinka TAT od placu Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej, a pozwala nam na to wykonywanie prac remontowych m.in. na placu Jana Pawła II. Co ważne, mimo tych robót tramwaje jeżdżą z zachodniej części miasta do centrum – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.