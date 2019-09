Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy? Zobacz [25.09.2019]

Unijni parlamentarzyści w marcu 2019 r. zdecydowali o tym, że ostatnia zmiana czasu w Europie odbędzie się maksymalnie za dwa lata. Decyzja ta miała związek z konsultacjami publicznymi, które zostały przeprowadzone w 2018 r. Komisja Europejska zorganizowała internetowe głosowanie dotyczące zmiany czasu. 4,6 mln Europejczyków wypowiedziało się w tej sprawie. 84% z nich chciało zlikwidowania zmiany czasu.

12 września 2018 r. przewodniczący Komisji Jean Claude Juncker tak wypowiedział się o zmianie czasu:

Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę. Trzeba znieść zmianę czasu. Państwa członkowskie same powinny decydować o tym, czy ich obywatele funkcjonują w czasie letnim czy zimowym. To kwestia pomocniczości. Oczekuję, że Parlament i Rada podzielą ten pogląd i znajdą rozwiązania, które będą korzystne dla naszego rynku wewnętrznego.