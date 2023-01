Kiedy dziecko musi być przewożone w foteliku? Kara za złamanie przepisów

"Dzieci do 150 cm wzrostu mogą podróżować na przednim siedzeniu w foteliku lub innym urządzeniu podtrzymującym. Sugeruję wybór fotelika w asyście doświadczonego fachowca na co dzień zajmującego się tą tematyką" - powiedział Opas. "Mimo że przepisy dopuszczają korzystanie z innych urządzeń podtrzymujących dla dziecka sam osobiście nigdy nie odważyłbym się ruszyć w podróż bez jak najbezpieczniejszego homologowanego fotelika dostosowanego do parametrów syna" - dodał.