Kiedy będzie wypłata trzynastki dla emerytów? Ile dostaną na rękę?

13 emerytura w 2020 roku ma wynieść 1200 zł brutto. Oznacza to że na rękę to kwota 981 zł. Ich wypłaty, podobnie jak w ubiegłym roku, będą w kwietniu i maju. W 2020 roku z budżetu państwa ma być wydane na ten cel 11,7 mld złotych. 13. emeryturę dostaną:

Jak informuje ZUS, obie informacje zostaną wysłane w jednym liście dzięki temu ZUS oszczędzi ponad 9 mln zł. - Koszty wysyłki listów nie są małe gdyż koszt wysyłki jednego listu wynosi 1,10 zł, dlatego zdecydowaliśmy się, aby obie informacje umieścić w jednym liście – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To list z dobrymi informacjami, bo o waloryzacji i wypłacie dodatkowej emerytury, więc warto go otworzyć i przeczytać – zachęca.

W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo-kwotowa. To znaczy, że emerytury i renty wzrosną o 3,56 procent, ale z gwarancją minimalnej podwyżki. Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto, pod warunkiem, że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, natomiast emerytury częściowe, – o co najmniej 35 zł brutto.

Minimalne emerytury i renty w górę

Od marca wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie od marca 1200 zł, co oznacza podwyżkę aż o 100 zł. Otrzymują ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta, – co najmniej 20 lat, mężczyzna, – co najmniej 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł. Wszystkie wartości brutto.