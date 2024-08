Kideolo Fun&Create Event - powrót do szkoły nie musi być smutny! Warsztaty, gra terenowa i wiele więcej już w ten weekend na Pergoli.

Zbliża się koniec wakacji, a wraz z nim okazja do wspólnego pożegnania lata na wyjątkowym wydarzeniu dla całej rodziny. W sobotę, 24 sierpnia 2024 r., wrocławskie rodziny będą mogły spędzić czas na Pergoli i w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Konferencyjnego podczas Kideolo Fun&Create Event. Wydarzenie, które ma na celu pokazać dzieciom, że powrót do szkoły może być równie radosny jak wakacje, będzie obfitować w liczne atrakcje i zabawy. To doskonała okazja, aby przygotować się na nadchodzący rok szkolny, bawiąc się przy tym w gronie najbliższych.

Rodzinne atrakcje na Pergoli

Zwiedzanie Hali Stulecia i gra terenowa

Nie tylko na Pergoli czekają atrakcje. Rodziny będą miały okazję zwiedzić Halę Stulecia . Specjalne wycieczki z przewodnikiem pozwolą na poznanie historii i tajemnic tego wyjątkowego obiektu. Dla tych, którzy lubią aktywność na świeżym powietrzu, przygotowano grę terenową w formie rodzinnych podchodów na terenie Pergoli . To doskonała okazja do wspólnej zabawy i rywalizacji, która przy okazji pozwoli na odkrycie ciekawych zakątków tego miejsca.

Warsztaty i oferty na nowy rok szkolny

W ramach wydarzenia odbędą się również warsztaty akrobatyczne i gimnastyczne , które zachęcą dzieci do aktywności fizycznej. To także okazja, aby zapoznać się z ofertami zajęć dodatkowych i kursów na nadchodzący rok szkolny. Wystawcy zaprezentują również produkty, które powinny znaleźć się w każdym plecaku szkolnym.

Wstęp wolny

Wstęp na Kideolo Fun&Create Event jest bezpłatny, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej atrakcyjnym dla rodzin. Niech ostatni weekend wakacji będzie pełen radości, zabawy i przygotowań do nowego roku szkolnego. Serdecznie zaprasza się do udziału wszystkich, którzy chcą spędzić ten czas w wyjątkowy sposób.